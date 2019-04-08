ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европейские депутаты напали на украинцев за выпад в адрес России

19:56
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Борислав Береза шокирован поведением немецких коллег

Участники немецкой делегации ПАСЕ вызвали бурю негодования со стороны депутата Верховной Рады Украины Борислава Березы. По его словам, в ходе неформального закрытого заседания представители Германии грубо оскорбили своих украинских коллег.

ПАСЕ отказалась возвращать России ее деньги
Россия призвала ПАСЕ к ответу из-за украинского депутата-драчуна

Береза отметил, что на заседании обсуждались возможные изменения в регламент организации. Они позволили бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. Он добавил, что как только немецкие парламентарии признались, что это "проводится для россиян", то украинская сторона подняла вопрос: "что для вас важнее — деньги или принципы?". За это немецкая сторона устроила ругань с украинскими коллегами.

"[Они] выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того: была ненормативная лексика", — пожаловался на поведение немецких депутатов Береза. Кроме того, он подчеркнул, что высказывания руководителя немецкой делегации Андреаса Ника можно сравнить с поведением "гопоты", передает Укринформ.

Ранее Германия активно поддерживала проведение срочных дебатов по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации, сообщает РИА Новости. ПАСЕ поддержала эту идею 8 апреля.

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. Это произошло после событий на Украине. Затем наша страна заявила об отказе от работы на таких условиях. Между тем Украина грозила выйти из ПАСЕ в случае восстановления России в правах.

Новости по теме
Заседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.