Европейские депутаты напали на украинцев за выпад в адрес России

Борислав Береза шокирован поведением немецких коллег

Участники немецкой делегации ПАСЕ вызвали бурю негодования со стороны депутата Верховной Рады Украины Борислава Березы. По его словам, в ходе неформального закрытого заседания представители Германии грубо оскорбили своих украинских коллег.

Береза отметил, что на заседании обсуждались возможные изменения в регламент организации. Они позволили бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. Он добавил, что как только немецкие парламентарии признались, что это "проводится для россиян", то украинская сторона подняла вопрос: "что для вас важнее — деньги или принципы?". За это немецкая сторона устроила ругань с украинскими коллегами.

"[Они] выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того: была ненормативная лексика", — пожаловался на поведение немецких депутатов Береза. Кроме того, он подчеркнул, что высказывания руководителя немецкой делегации Андреаса Ника можно сравнить с поведением "гопоты", передает Укринформ.

Ранее Германия активно поддерживала проведение срочных дебатов по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации, сообщает РИА Новости. ПАСЕ поддержала эту идею 8 апреля.

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. Это произошло после событий на Украине. Затем наша страна заявила об отказе от работы на таких условиях. Между тем Украина грозила выйти из ПАСЕ в случае восстановления России в правах.