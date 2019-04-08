Безвиз, газ и С-400: что обсудили Путин и Эрдоган

На повестку дня поставлена амбициозная задача - в 4 раза увеличить в близком будущем объём двусторонней торговли

Переговоры президентов России и Турции прошли в Кремле. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также провели встречу с представителями российского и турецкого бизнеса.

То, о чём Путин и Эрдоган будут говорить на этой встрече в Москве, предугадать было несложно. Среди ключевых тем, разумеется, Сирия. А также реализация совместных проектов: от строительства газопровода до возведения первой турецкой АЭС, передает "ТВ Центр".

Её первый энергоблок запустят уже в 2023-м году, как раз к столетию турецкой республики, что Путин в понедельник подтвердил еще раз. А вот российский газ по морскому газопроводу Турция начнет получать куда раньше. Первые поставки намечены уже на конец этого года.

"Дело даже не только в ценах, хотя это очень важный параметр. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа. Далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия стабильно выполняет. И по объемам, и по ценам. И действует на основе долгосрочных контрактов. И это, несмотря ни на какие ценовые показатели, создает базовое условие для развития турецкой экономики. Потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу", - отметил Путин.

О перспективах в понедельник традиционно говорили много. Сначала в ходе переговоров в формате тет-а-тет. Затем в расширенном составе, подчеркивая, что потенциал российско-турецких отношений огромен и простирается от металлургии до сельского хозяйства. И главная задача конвертировать его в реальный товарооборот. Сейчас он равен 26 миллиардам. Но это далеко не предел.

"Наша основная цель – 100 миллиардов долларов торгового оборота. На данный момент мы имеем только 26. И со стратегической точки зрения, с точки зрения экономики, торговли, мы во всех областях будем делать всё возможное, чтобы достичь нашей цели", - заявил Эрдоган.

Для этого есть все возможности, подчеркивал в ответ Путин. Турки, например, давно и активно строят в России. Они возводили часть объектов к Олимпиаде и Чемпионату мира. И этот опыт необходимо использовать, в том числе и при реализации нацпроектов, поучаствовать в которых российский лидер сегодня официально пригласил турецких бизнесменов.

"В рамках нацпроектов в Россию будут вложены сотни миллиардов долларов для развития наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Их реализация откроет значительные перспективы и для зарубежного, в том числе и турецкого бизнеса. В наших интересах создать вам необходимые условия для работы. А ваша - реализовать эти проекты. Извлечь прибыль. И мы будем делать всё, чтобы оказать вам поддержку", - заявил Путин.

Эта поддержка, к слову, коснется и визового режима. Об этом лидеры в понедельник тоже говорили подробно. О полной отмене речи пока не идет. Но шаги в этом направлении Москва и Стамбул, безусловно, делают.

"Мы сейчас примем решение по водителям большегрузного транспорта. Но мы фактически уже договорились, что все владельцы служебных паспортов в Турции будут пользоваться безвизовым режимом. А по турецким правилам, владельцев таких паспортов в Турции в три раза больше, чем в России. Что касается вообще безвизового режима, то этот вопрос связан с обеспечением безопасности в регионе в целом. В том числе он связан с окончательным решением сирийской проблемы", - указал Путин.

Но пока на этом пути есть ряд препятствий, одно из которых провинция Идлиб. Последний анклав террористов в Сирии и зона ответственности Турции, дававшей в Сочи гарантии, что сможет организовать там что-то вроде буферной зоны и купировать эту проблему. Однако сдержать обещание Эрдоган пока так и не смог.

"Идлибская проблема - острая. Да, действительно, нам пока не удалось выйти на те параметры, о которых мы в Сочи договаривались. Но я считаю, что она решаемая. Совсем недавно встречались наши министры обороны. Обсуждали эту тему. Мы выходим на совместное патрулирование. Нам пока не дулось создать центр мониторинга. Но уверен, что мы это сделаем. Да, не так быстро, как бы нам хотелось. И я уже сказал в своем выступлении - все террористические центры должны быть ликвидированы. Мы будем к этому стремиться", - заявил Путин.

В контексте данной проблемы, приоткрыл завесу Путин, лидеры также обсудили признание Вашингтоном Голанских высот израильскими и вывод американских военных из Сирии. Тема США, кстати, возникала и касательно контракта на поставки в Турцию российским систем С-400. Из-за океана Эрдогану уже пригрозили прекращением поставок американских самолетов F-35 и комплектующих к ним. Но турецкий лидер остался непреклонен.

"Если мы договорились, подписали соглашение по С-400, естественно мы будем двигаться дальше. Это наше суверенное право. Это наше решение. И никто не может на него повлиять", - отметил Эрдоган.

Чтобы это влияние было минимальным, лидеры России и Турции договорились еще активнее использовать в расчетах национальных валютах. По итогам сегодняшних переговоров также подписан сразу ряд соглашений в области технического и экономического сотрудничества. Развивается оно и в культурном плане. 2019-й объявлен перекрестным годом культуры и туризма. Старт ему президенты дали как раз в понедельник, в Большом театре, где в честь этого давали турецкую оперу "Троя".

Александр Панюшкин, Михаил Федров, Юлия Олейник, "ТВ Центр", Москва.