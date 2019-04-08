Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

В хаос эта страна погрузилась 8 лет назад - не без участия США

В понедельник массированному обстрелу подвергся единственный действующий аэропорт Триполи - Митига. Авиаудары нанесли самолёты Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Москва призывает стороны конфликта отказаться от действий, которые могут привести к гибели гражданского населения. А Вашингтон после обострения ситуации выводит из Ливии свой контингент.

Арабские телеканалы передают, что Ливийская национальная армия покинула международный аэропорт Триполи. Причины ухода пока непонятны. Стратегическую территорию занимают подразделения, лояльные правительству. Из скудных сообщений с места событий складывается впечатление, что стороны решили взять паузу перед большим сражением. Оставившие аэропорт подразделения взяли под контроль большинство пригородов столицы, и прочно закрепились на четырех ударных направлениях под Триполи.

Эксперты оценивают шансы Национальной ливийской армии захватить Триполи как очень высокие. Ее лидер Халифа Хафтар, старый военный, считается самым опытным и лучшим полководцем страны. Учился в академии имени Фрунзе, прекрасно знает русский. Чувствует себя как рыба в воде не только на поле боя, но и на политической арене.

Из стран арабского мира фельдмаршала не поддерживает лишь Катар. В ООН, которая и создала правительство, не получившее большой поддержки среди населения, требуют срочного перемирия. Но больше всех обеспокоен ЕС, для которого разрушенная в 2011-ом Ливия стала главным поставщиком мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

За ситуацией в Ливии внимательно наблюдает Москва. В российском МИД отмечают: ситуация на Ближнем Востоке непростая и чтобы добиться необходимого мира, для начала нужно прекратить стрелять.

Эксперты полагают, что в данный момент окончательно решается судьба страны. Правительство с точки зрения внутреннего права нелегитимно. Парламент его не утверждал. А вот Халифа Хафтар назначен верховным главнокомандующим законным образом. Марш-бросок на Триполи уже начался и если не довести его до конца, племена, поддержавшие фельдмаршала, будут разочарованы.

Поэтому действовать фельдмаршалу придется решительно и, возможно, жестко. Впрочем, захват столицы и установление единовластия в стране поставит новые вопросы. Признает ли Халифу Хафтара Запад, сможет ли он взять под контроль всю Ливию, и самое главное, как долго ему это удастся делать.

Александр Огородников, Георгий Могунов, "ТВ Центр".