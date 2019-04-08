В России ускорят реализацию нацпроектов

Премьер-министр поддержал инициативы Силуанова по нацпроектам

Правительство поможет регионам выполнить задачи, поставленные в рамках национальных проектов. Для этого нужно исключить из законодательства избыточные требования к исполнению бюджета. В понедельник в ходе совещания с вице-премьерами Дмитрий Медведев заявил, что готов дать поручение ускорить эту работу, передает "ТВ Центр".

Первый замглавы кабинета, министр финансов Антон Силуанов предложил заключить соглашения с регионами о выделении им средств на реализацию нацпроектов не только в текущем году, но и в последующие два года. В бюджете заложены значительные ассигнования на этот срок, которые остаются бесхозными, так как все еще не распределены по субъектам Федерации.

Антон Силуанов: Мы предлагали и субъекты Российской Федерации, выражали пожелания, чтобы дораспределить ассигнования на второй и третий год планового периода. Такие возможности у нас есть, и мы могли бы это сделать в рамках поправок в закон о бюджете.

Дмитрий Медведев: Я думаю, это правильно. Надо посмотреть, в чем еще упростить жизнь регионам, в смысле работы над национальными проектами там, где существуют избыточные требования. Но у меня единственная просьба. Если мы что-то такое делаем, то мы должны точно посмотреть, что все будет работать.