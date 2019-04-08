Придуман способ избавить людей от старческой забывчивости

Поможет в этом стимулятор мозговых волн

Ученые из Бостонского университета (США) нашли способ избавить пожилых людей от старческой забывчивости. Нейрофизиологи "омолодили" центры краткосрочной памяти у нескольких десятков человек.

Стимулятор мозговых волн помог восстановить нормальные мозговые ритмы. Как отметил Владимир Литвак из университетского колледжа Лондона, речь идет не об эпизодической, а о рабочей памяти, которая , в частности, помогает запомнить номер телефона в тот момент, когда его записывают на бумажке. За информацию о том, что человек пережил в прошлом, она не отвечает.

В журнале Nature Neuroscience говорится, что мозговыми волнами обыватели называют особые электрические колебания мозга. Они порождаются коллективной активностью всей совокупности его нервных клеток. Характер колебаний части из них может отражать то, о чем сейчас думает человек, или чем он занимается.

Ранее ученые обнаружили, что стимуляция определенных мозговых ритмов во время сна помогает привести к улучшению памяти и уменьшить остроту симптомов болезни Альцгеймера. Кроме того, "рисунок" подобных электрических флуктуаций оказался уникальным для каждого человека.

Американские ученые Роберт Райнхарт и Джон Нгуен выяснили, что в височной коре мозга, в которой формируются свежие воспоминания, а также хранится текущая информация, образуются колебания, которые называются гамма-тета ритмами. Они способствуют обмену информации с префронтальной корой.

Для проверки нейрофизиологи провели эксперимент, собрав группу из молодых и пожилых людей. Всего было 150 добровольцев. Половину из них составили молодые парни и девушки в возрасте от 20 до 30 лет и пожилые люди, старше 60-ти и 70-ти, передает РИА Новости.

Исследователи пытались установить, различается ли уровень в активности гамма-тета ритмов в мозге престарелых и молодых добровольцев. Также их интересовало, приведет ли стимуляция связей между префронтальной и височной корой к улучшению работы их памяти.

Выяснилось, что характер этих колебаний серьезно отличался у пожилых и молодых людей. Чем ярче различия, тем хуже пожилые люди справлялись с задачей запомнить две фотографии и понять, были ли они одинаковыми.

Однако в ходе проведения стимуляции мозга, ученые обнаружили, что во время "усиления" действий мозговых волн и воздействии на гамма-тета ритмы у пожилых добровольцев реакция вырастала до 90%. Это было сопоставимо с качеством ответов более молодых добровольцев. Эффект сохранялся на протяжении примерно часа.

При этом данная технология может ухудшить работу памяти у молодых людей в случае, если их гамма-тета ритмы будут ослаблены, а не усилены.

Теперь ученые хотят проверить, поможет ли такая стимуляция людям с серьезными нарушениями в работе мозга. Это касается и тех, у кого развилась болезнь Альцгеймера или другие формы старческого слабоумия.