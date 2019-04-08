Музыка и шутки: Жириновский нашел разницу между Зеленским и Порошенко

Он рассказал о будущем Украины с новым президентом

Украина будет похоронена в любом случае, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, нет разницы в том, кто именно победит во втором туре выборов президента в этой стране.

"Порошенко похоронит страну по-тихому, а Зеленский — с музыкой и с шутками. Вот и вся разница. Итог будет тот же самый: конец Украине", — отметил Жириновский в своем Twitter.

До этого Жириновский заявлял, что считает победу Порошенко более вероятным исходом выборов на Украине. Он отметил, что Зеленскому успех не светит по той причине, что действующий украинский лидер контролирует многие телеканалы в стране.

В январе Жириновский говорил совершенно другие слова. Он отмечал, что на Украине "незаконный режим скоро исчезнет". Также он допустил, что "какая-то часть Украины войдет в состав России".