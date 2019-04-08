ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музыка и шутки: Жириновский нашел разницу между Зеленским и Порошенко

21:49
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Он рассказал о будущем Украины с новым президентом

Украина будет похоронена в любом случае, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, нет разницы в том, кто именно победит во втором туре выборов президента в этой стране.

Одесский губернатор взбунтовался против Порошенко
Дебаты Зеленского и Порошенко оказались под угрозой срыва
От комика до кандидата: как менялся Зеленский

"Порошенко похоронит страну по-тихому, а Зеленский — с музыкой и с шутками. Вот и вся разница. Итог будет тот же самый: конец Украине", — отметил Жириновский в своем Twitter.

До этого Жириновский заявлял, что считает победу Порошенко более вероятным исходом выборов на Украине. Он отметил, что Зеленскому успех не светит по той причине, что действующий украинский лидер контролирует многие телеканалы в стране.

В январе Жириновский говорил совершенно другие слова. Он отмечал, что на Украине "незаконный режим скоро исчезнет". Также он допустил, что "какая-то часть Украины войдет в состав России".

Новости по теме
Владимир Жириновский и Патриарх Кирилл
Владимир Жириновский и Патриарх Кирилл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.