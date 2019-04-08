Питались отходами: москвичка спрятала четырех детей-маугли

Они не посещали образовательные учреждения и не были прикреплены к поликлинике

В подмосковных Мытищах спасли четверых детей, которые проживали в квартире в антисанитарных условиях. Их забрали органы опеки.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, квартира была непригодна для проживания из-за лежавшего в ней хлама. Детям было от двух до восьми лет. Они не посещали образовательные учреждения и не были прикреплены к поликлинике. У троих из них не было свидетельств о рождении.

Тревогу подняли соседи, когда поняли, что малыши давно не появляются на улице. Они вызвали сотрудников полиции. Те обнаружили детей в квартире, сообщает РИА Новости.

По словам Мишоновой, матери детей были даны разъяснения о ее дальнейших действиях в органах опеки и попечительства. В случае, если она докажет, что трое из этих детей - ее родные, и она может изменить свой образ жизни, то ей разрешат содержать и воспитывать их. При этом в отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Между тем об ужасающих условиях проживания детей сообщил сайт телеканала "360". Большинство из них родились в этой квартире. Они ели то, что бабушка приносила им с помоек. Малыши признались, что "не мылись никогда" и не знают, что такое вода. Сами старшие родственники - их 32-летняя мать-москвичка и бабушка, - часто предавались пьянству.

Что касается детей, то они не знакомы с продуктами питания и сильно отстают в развитии. На улице их не видели с декабря прошло года. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.