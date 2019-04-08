ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

22:40
  • понедельник
  • 08 апреля 2019

Дебаты подешевели

Стоимость дебатов действующего главы Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, по предварительным данным, составит порядка 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов). Об этом в эфире канала "112" сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

На прошлой неделе в Киеве утверждали, что мероприятие обойдётся примерно в один миллион долларов.

В конце марта на Украине прошел первый тур выборов. Шоумен Владимир Зеленский набрал чуть более 30% голосов, а Порошенко — 15,59%. Второй тур назначен на 21 апреля.

Читайте также:
Новости по теме
Коллаж: Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Коллаж: Петр Порошенко и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.