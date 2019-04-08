Стала известна стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

Дебаты подешевели

Стоимость дебатов действующего главы Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, по предварительным данным, составит порядка 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов). Об этом в эфире канала "112" сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

На прошлой неделе в Киеве утверждали, что мероприятие обойдётся примерно в один миллион долларов.

В конце марта на Украине прошел первый тур выборов. Шоумен Владимир Зеленский набрал чуть более 30% голосов, а Порошенко — 15,59%. Второй тур назначен на 21 апреля.