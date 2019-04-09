Зачем Эрдоган приезжал к Путину?

Отношения России и Турции обсудили в программе "События. 25-й час"

Реджеп Эрдоган посетил Москву с официальным визитом. В российской столице турецкий президент обсудил с Владимиром Путиным отношения двух стран, газовый вопрос и ситуацию в Сирии.

В эфире программы "События. 25-й час" встречу Путина и Эрдогана прокомментировал научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин:

— Для Анкары вывод войск Ирана из Сирии не является критически важным вопросом, так что они могут это использовать в качестве торга с Израилем, да и с нами тоже, по большому кругу вопросом. Они никогда не захотят, чтобы Иран выводил войска из Сирии. Но за свое непротивление иранским войскам они будут просить все больше и больше. В целом, это визит в знаменательный момент. Потому что Нетаньяху съездил к нам перед выборами. А товарищ Эрдоган, он с некоторых запаздыванием оценивает ситуацию. Он сначала проиграл муниципальные выборы в крупнейших городах Турции, причем неожиданно для себя.

Все больше людей понимают, что если вы хотите, чтобы за вас проголосовал кто-то, кроме Трампа, вам нужно приехать в Москву.

Если бы вместо F-35 турки получили бы наши истребители аналогичного класса, тогда можно было говорить о замене. А пока это просто размолвка. Старший союзник по НАТО попытался устроить госпереворот в Турции. У них не получилось, благодаря нам, кстати говоря. И товарищ Эрдоган решил, что себя и жизненно важные объекты нужно защищать не от гипотетических противников, типа Северной Кореи, Ирана и даже России, а от врага реального – США. И четыре комплекса С-400 – это именно то, что достаточно для защиты.

США сделали очень неприятную вещь. Они лишили Турцию некоторого количества рабочих мест, прекратили обслуживание F-35, которые Турция только что купила. Показав еще раз, что является недоговороспособными партнерами. Может быть, под это дело Эрдоган хочет из нас выбить какие-то дополнительные уступки. Думаю, этого не случится, потому что самолет помнят все.