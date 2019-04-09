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Выход астронавтов в открытый космос показали на видео

09:45
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Американка и канадец пробыли в безвоздушном пространстве чуть более четверти суток

На МКС состоялся выход астронавтов в безвоздушное пространство. Американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак пробыли в открытом космосе чуть более четверти суток, передает "ТВ Центр". Это была первая в истории космическая прогулка для канадца. Макклейн и Сен-Жак восстановили питание механического манипулятора и наладили беспроводную систему связи.

Нынешний выход на внешнюю поверхность станции был уже третьим за три недели, в двух предыдущих участвовали только американские астронавты - они осуществили замену аккумуляторов на одной из ферм станции. Россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин в это время работали по собственному графику.

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