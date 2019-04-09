В России с пугающей скоростью растет площадь лесных пожаров

Пожар охватил леса в Магаданской и Амурской областях, Хабаровском крае, Забайкалье и Приморье

На Дальнем Востоке почти пять тысяч гектаров леса охвачены пожарами. Горит тайга в Амурской области, в Хабаровском и Забайкальском краях, в Приморье. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Магаданской области огнем охвачено более четырех тысяч гектаров. Очаги располагаются в труднодоступной местности. Населенным пунктам, как сообщает авиалесоохранна, огонь пока не угрожает. В тушении задействованы 650 человек, более 100 единиц техники и авиация. С воздуха ведется постоянный контроль за обстановкой.

Особый противопожарный режим действует в 12 районах Амурской области, в Хакасии, Еврейской автономии, в Хабаровском крае и республике Тыва. В этот период там действует строгий запрет на разведение костров, сжигание хвороста и сухой травы.