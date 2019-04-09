ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине памятник бандеровцам забросали мусором

09:23
  • вторник
  • 09 апреля 2019

В Харькове ищут неизвестных, которые устроили свалку у монумента боевикам запрещенной в России Украинской повстанческой армии

В Харькове завалили мусором памятник бандеровцам. Украинские националисты, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне фашистов в рядах запрещенной в России организации УПА, теперь имеют статус борцов за независимость.

Несмотря на многочисленные протесты, Киев продолжает кампанию по их героизации, отмечает "ТВ Центр". Возмущение Польши, где хранят память о Волынской резне, вызвала недавняя передача одного из украинских телеканалов о Степане Бандере. В Варшаве напомнили, что он причастен к убийствам тысяч поляков.

Между тем, на Украине продолжается предвыборная кампания. Петр Порошенко, который в первом туре набрал вдвое меньше голосов, чем Владимир Зеленский, обратился к жителям Донбасса. Он заявил, что никто не посягает на их право говорить на русском языке, и даже себя Порошенко назвал русскоязычным.

Читайте также:
Новости по теме
Памятник бандеровцам в мусоре
Памятник бандеровцам в мусоре
Памятник бандеровцам в мусоре
Памятник бандеровцам в мусоре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.