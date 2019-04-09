На Украине памятник бандеровцам забросали мусором

В Харькове ищут неизвестных, которые устроили свалку у монумента боевикам запрещенной в России Украинской повстанческой армии

В Харькове завалили мусором памятник бандеровцам. Украинские националисты, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне фашистов в рядах запрещенной в России организации УПА, теперь имеют статус борцов за независимость.

Несмотря на многочисленные протесты, Киев продолжает кампанию по их героизации, отмечает "ТВ Центр". Возмущение Польши, где хранят память о Волынской резне, вызвала недавняя передача одного из украинских телеканалов о Степане Бандере. В Варшаве напомнили, что он причастен к убийствам тысяч поляков.

Между тем, на Украине продолжается предвыборная кампания. Петр Порошенко, который в первом туре набрал вдвое меньше голосов, чем Владимир Зеленский, обратился к жителям Донбасса. Он заявил, что никто не посягает на их право говорить на русском языке, и даже себя Порошенко назвал русскоязычным.