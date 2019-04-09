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Гости Арктического форума ждут приезда Путина

09:09
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Президент, согласно графику, выступит на пленарной сессии форума

В Санкт-Петербурге начинает работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога". 3000 гостей - политики, эксперты, представители международных организаций - обсудят перспективы развития самого северного региона мира. Ожидается, что в работе форума примет участие Владимир Путин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

У главы государства также запланированы двусторонние встречи с лидерами скандинавских стран - Финляндии, Норвегии, Исландии и Швеции. К слову, финский президент Саули Ниинистё в отличие от своих коллег предпочел перелету поездку на скоростном поезде, который курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

В течение двух дней в центре внимания участников форума будут такие темы, как развитие социальной сферы, реализация крупнейших экономических проектов, связанных с транспортной инфраструктурой, увеличение мощностей Северного морского пути, освоение шельфа, производство и использование сжиженного природного газа.

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