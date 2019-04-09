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Петр Порошенко признался в пьянстве

08:17
  • вторник
  • 09 апреля 2019

В нетрезвом состоянии президента Украины видела его жена Марина

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме. Он назвал подобные сообщения "фейками российской пропаганды", обращаясь к избирателям в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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По словам "шоколадного короля", однажды он напился при супруге. Президент утверждает, что за 35 лет совместной жизни его жена - Марина Порошенко - видела его пьяным "всего один раз, еще до свадьбы", передает URA.RU.

В интервью Порошенко также признал себя русскоязычным человеком, который может свободно пользоваться этим языком. Он добавил, что для подтверждения своих слов готов написать диктант или сочинение.

Данное заявление украинский лидер сделал в рамках послания жителям восточной части Украины. Он подчеркнул, что власти не намерены "посягать" на право граждан говорить на русском языке.

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