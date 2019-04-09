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Сколько денег похитили в Роскосмосе и Ростехе за год

08:38
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Речь идет о миллиардных хищениях

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал о хищениях на подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса".

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В 2018 году было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги выделялись на разработку новейшего вооружения и модернизацию производственной базы, пишет РИА Новости. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела, доклад Чайки направили в верхнюю палату парламента.

Всего за минувший год Генпрокуратура провела почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральные органы государственной власти. В частности, концерн "Алмаз-Антей", "Росатом", "Роспатент", МЧС, ФСИН и другие ведомства.

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