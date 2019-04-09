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Обнищавшим украинцам посоветовали не ждать лучшей жизни

08:22
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Им придется расплачиваться по долгам страны перед международными кредиторами

Украина "зажата" огромным внешним долгом, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. По словам главы кабмина, на его погашение уходит треть бюджета.

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Гройсман рассказал, что долг придется отдавать, поскольку профессиональное и качественное управление им — вопрос стабильности. Расплачиваться за внешние займы при этом будут простые украинцы, намекнул премьер.

"Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его", - говорится на сайте главы украинского правительства.

Владимир Гройсман полагает, что виновато в сложившейся ситуации прежнее руководство страны. По его словам, в период с 2008 по 2013 годы долги Украины "были неадекватно наращены". При этом с 2016 госдолг якобы начал снижаться. В этом году он уменьшится до 50,5%, а в следующем — до 41,4%.

В конце прошлого года Международный валютный фонд утвердил новую кредитную программу для Украины, рассчитанную на 14 месяцев. Киев уже получил 1,3 миллиарда долларов, остальные 2,5 миллиарда будут выделены двумя траншами. До этого Украина уже получала от МВФ 8,7 миллиарда. За последние пять лет, по данным РИА Новости, госдолг страны вырос почти вдвое.

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