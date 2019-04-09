Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре

Как проголосуют жители Украины во втором туре

Украинцы, голосовавшие за тех кандидатов в президенты, которые не попали во второй тур, поддержат Владимира Зеленского, а не Петра Порошенко.

К такому выводу пришли эксперты социологической службы центра имени Разумкова. Результаты опроса показали, что 41% голосовавших за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы отдать свой голос Зеленскому, и лишь 10% - Порошенко. Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.

Электорат кандидата от партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поделился следующим образом: 25% - за Зеленского, 19% - за Порошенко. А избиратели лидера Радикальной партии Олега Ляшко так: 32% будут голосовать за Зеленского, 16% - за Порошенко, пишет "Газета.Ru".

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Никто из них не набрал то число голосов, которое необходимо для победы. Таким образом, борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат Зеленский и Порошенко.