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Беременная Меган Маркл ударилась в садоводство

09:06
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Герцогине захотелось больше собственных фруктов и овощей

Меган Маркл после переезда из Кенсингтонского дворца занялась садоводством. Герцогиня вместе с мужем решили обустроить в своем коттедже в Винздоре небольшой участок для овощей и фруктов.

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О неожиданном увлечении беременной супруги принца Гарри сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. Собеседники издания говорят, что Меган Маркл хочет иметь больше собственных продуктов, а не покупать их в магазине.

Известно, что Маркл — гурман, крайне придирчиво относится к выбору еду, чем, по слухам, вызывает недовольство обслуги. Более того, она выросла в Южной Калифорнии и там также занималась садоводством.

 

Меган Маркл должна родить в ближайшие недели. Великобритания гадает о поле будущего ребенка. Букмекеры ставят на девочку. Масла в огонь подлила ближайшая подруга герцогини, которая случайно выдала тайну.

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