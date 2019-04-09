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Государство поможет со строительством частных домов

09:37
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Ипотека на строительство частного дома и покупку квартиры должна быть сопоставима

Правительство разработает меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Условия кредитования на строительство частных домов должны быть сопоставимы с ипотекой на жилье в многоквартирном доме.
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Кабмин рассматривает два вида ипотечных продуктов, пишет газета "Известия". В первом случае кредит на строительство должен выдаваться по ставке не выше 10% под залог земельного участка. Во втором случае кредит на покупку дома в комплексном поселке, где залогом может быть само жилище.

Документальное оформление нововведения может быть готово к 1 июля 2019 года. Кроме того, Минсельхоз не исключает, что в России может заработать сельская ипотека по ставке от 1 до 3% годовых, а также ряд социальных выплат на строительство жилья.

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