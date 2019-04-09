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Медик выяснил страшную правду о гибели группы Дятлова

10:49
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Специалист нашел новую причину гибели туристической группы

Туристическую группу Игоря Дятлова поразили ядовитые испарения. Об этом сообщил заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов.

По его словам, это подтверждает тот факт, что первыми погибли самые крепкие туристы - Юрий Дорошенко и Григорий Кривонищенко. С них оставшиеся в живых сняли одежду, чтобы обогреться.

"Это были здоровые ребята, трудно поверить, что они первыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нес кого-то на пути от палатки и потому больше других надышался ядовитыми парами", - цитирует Тарасова издание "Дни.ру".

Для установления истины необходима комплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов, подчеркнул Тарасов.

В марте эксперты Следственного комитета поставили точку в обросшей легендами и мистическими версиями истории о гибели турруппы. Установлено, что виной всему стала плохая погода и неопытность путешественников. В феврале 1959 года у горы Отортен на границе Свердловской области и республики Коми были найдены тела девяти лыжников.

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