Медик выяснил страшную правду о гибели группы Дятлова

Специалист нашел новую причину гибели туристической группы

Туристическую группу Игоря Дятлова поразили ядовитые испарения. Об этом сообщил заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов.

По его словам, это подтверждает тот факт, что первыми погибли самые крепкие туристы - Юрий Дорошенко и Григорий Кривонищенко. С них оставшиеся в живых сняли одежду, чтобы обогреться.

"Это были здоровые ребята, трудно поверить, что они первыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нес кого-то на пути от палатки и потому больше других надышался ядовитыми парами", - цитирует Тарасова издание "Дни.ру".

Для установления истины необходима комплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов, подчеркнул Тарасов.

В марте эксперты Следственного комитета поставили точку в обросшей легендами и мистическими версиями истории о гибели турруппы. Установлено, что виной всему стала плохая погода и неопытность путешественников. В феврале 1959 года у горы Отортен на границе Свердловской области и республики Коми были найдены тела девяти лыжников.