Суд оставил Хорошавина в колонии

Суд оставил без изменений приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину

Сахалинский областной суд оставил без изменений приговор по делу о коррупции в отношении Александра Хорошавина и других фигурантов, осужденных вместе с ним. Как отмечает "ТВ Центр", коллегия при этом отменила запрет занимать государственные и муниципальные должности.

Экс-губернатор признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе группы. Он получил 13 лет колонии строгого режима и обязательство выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Как пояснила сторона защиты, приговор вступил в законную силу, и это означает, что Хорошавин и его бывшие подчиненные могут быть этапированы в колонию, сейчас они находятся в СИЗО Южно-Сахалинска.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен