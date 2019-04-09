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Суд оставил Хорошавина в колонии

10:00
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Суд оставил без изменений приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину

Сахалинский областной суд оставил без изменений приговор по делу о коррупции в отношении Александра Хорошавина и других фигурантов, осужденных вместе с ним. Как отмечает "ТВ Центр", коллегия при этом отменила запрет занимать государственные и муниципальные должности.

Экс-губернатор признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе группы. Он получил 13 лет колонии строгого режима и обязательство выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Как пояснила сторона защиты, приговор вступил в законную силу, и это означает, что Хорошавин и его бывшие подчиненные могут быть этапированы в колонию, сейчас они находятся в СИЗО Южно-Сахалинска.

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