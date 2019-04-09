Время весенних пробежек: как выбрать кроссовки

Одним из самых важных критериев при выборе беговых кроссовок является подошва

Специалисты Роскачества определили, какими должны быть идеальные кроссовки для бега.

В первую очередь стоит обратить внимание на подошву, пишет газета "Известия". Для бега по ровной поверхности – по стадиону или асфальту – необходимо брать кроссовки с мягкой подошвой и амортизацией. Для бега по пресеченной местности она должна быть жестче и со специальными грунтозацепами, чтобы нога не скользила.

Кроссовки нужно покупать по размеру – пальцы не должны упираться ни в переднюю, ни в верхнюю часть обуви. Перед бегом кроссовки нужно хорошо зашнуровывать, но без фанатизма.

Для бега весной или осенью, когда возможна сырая погода, лучше выбирать обувь с мембранной тканью гортекс – она защитит от промокания.

Также Роскачество рекомендует менять кроссовки не реже чем через 1000 километров бега, поскольку амортизация и фиксация пятки могут ухудшиться.