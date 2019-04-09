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В российских магазинах нашли безупречный сахар

10:02
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Эксперты проверили пять образцов сахарного песка

Эксперты "Росконтроля" проверили качество сахарного песка на прилавках российских магазинов. Выводы оказались не самыми сладкими.

Под проверку попал сахарный песок пяти марок: "Торговая компания", "Русский сахар", "Слуцкий", "Захар" и "Еврозлак". Продукты исследовали по более чем 30 показателям. Все образцы были заявлены, как сахар категории ТС2, однако соответствует ему только один бренд — "Захар". Продукция производителей "Торговая компания" и "Слуцкий" не смогли дотянуть до нее из-за цветности. Таким образом, они попали в категорию ТС3.

"Русский сахар" и "Еврозлак" по этим показателям проверку не прошли. Первый оставил в кружке осадок, что недопустимо. Второй не соответствует ни одной из категорий по цвету и массовой доле золы.

Все пять образцов прошли проверку по содержанию токсичных элементов и тяжелых металлов – оно находится в пределах нормативов. Однако в "Русском сахаре" и "Торговой компании" выявлено небольшое содержание дрожжей.

Единственным безупречным сахаром назван "Захар". Он соответствует категории по ГОСТу и безопасен. Сахар "Слуцкий", хотя и не соответствует заявленной маркировке по цвету, так же рекомендован к покупке. Полный текст исследования доступен на сайте "Росконтроля".

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