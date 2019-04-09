В российских магазинах нашли безупречный сахар

Эксперты проверили пять образцов сахарного песка

Эксперты "Росконтроля" проверили качество сахарного песка на прилавках российских магазинов. Выводы оказались не самыми сладкими.

Под проверку попал сахарный песок пяти марок: "Торговая компания", "Русский сахар", "Слуцкий", "Захар" и "Еврозлак". Продукты исследовали по более чем 30 показателям. Все образцы были заявлены, как сахар категории ТС2, однако соответствует ему только один бренд — "Захар". Продукция производителей "Торговая компания" и "Слуцкий" не смогли дотянуть до нее из-за цветности. Таким образом, они попали в категорию ТС3.

"Русский сахар" и "Еврозлак" по этим показателям проверку не прошли. Первый оставил в кружке осадок, что недопустимо. Второй не соответствует ни одной из категорий по цвету и массовой доле золы.

Все пять образцов прошли проверку по содержанию токсичных элементов и тяжелых металлов – оно находится в пределах нормативов. Однако в "Русском сахаре" и "Торговой компании" выявлено небольшое содержание дрожжей.

Единственным безупречным сахаром назван "Захар". Он соответствует категории по ГОСТу и безопасен. Сахар "Слуцкий", хотя и не соответствует заявленной маркировке по цвету, так же рекомендован к покупке. Полный текст исследования доступен на сайте "Росконтроля".