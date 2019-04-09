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Двое подростков жестоко убили таксиста в Марий Эл (видео)

10:31
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Им захотелось завладеть автомобилем Lada Kalina

В Марий Эл двое юных местных жителя жестоко убили таксиста, который подвозил их до точки назначения.

Инцидент произошел в ночь на 22 октября минувшего года. Двое парней в возрасте 17 и 19 лет выпили и вызвали такси. В какой-то момент во время поездки молодые люди решили завладеть автомобилем Lada Kalina и начали избивать водителя. Затем они заставили его выйти из машины, угрожая ножом. Водитель попытался сбежать, но злоумышленники догнали его.

"Старший из нападавших нанес 8 ударов ножом в грудную клетку сзади и левое предплечье, затем передал нож младшему, который ударил ножом в живот, бил ногами в обуви по голове и грудной клетке", - рассказали в следственном комитете.

После содеянного парни забрали у водителя ключи от машины, 240 рублей и мобильный телефон. Тело несчастного спрятали по пути, а машину оставили в одной из деревень.

О пропаже водителя сообщила его сестра. Следователям удалось в кратчайшие сроки разыскать преступников, а также спрятанные тело и машину. В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по трем статьям. Сейчас оно передано в суд.

Следственный комитет также опубликовал видео проверки показаний одного из обвиняемых. Молодой человек показал, как сначала ударил таксиста, а затем нанес ему ножевые ранения в область спины.

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