Территория диалога: что обсудят на Арктическом форуме в Петербурге

В международном форуме примет участие Владимир Путин

Почти три тысячи гостей, в числе которых лидеры скандинавских государств, принимают участие в V международном форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге. Это одна из ведущих мировых площадок для обсуждения перспектив развития Арктического региона. Ожидается, что в работе площадки примет участие Владимир Путин. У главы государства запланирован целый ряд рабочих встреч, передает "ТВ Центр".

Здесь хотя бы на несколько минут можно погрузиться в мир народов крайнего Севера. А еще из первоисточника узнать, как ледяная Арктика стала русской. Из своих смертельно опасных экспедиций путешественники Врангель, Беринг или, например, Крузенштерн привозили уникальные рукописи.

Современный век освоения Арктики, прежде всего - это гонка технологий. Вот и на форуме - значительную часть выставочной экспозиции занимают стенды отечественных компаний. Каждая в своей отрасли обеспечивает России лидерство в холодном регионе. Один из глобальных проектов - новый атомный ледокол "Лидер".

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

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