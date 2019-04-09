Как перейти на цифровое ТВ и отбиться от мошенников

Российский проект цифровизации уже стал самым масштабным в мире

Байки про коллективное подключение антенн, звонки с предложением купить телеприставку по супервыгодной цене, даже походы по квартирам под видом соцработников - мошенники всё активней действуют в регионах, которые переходят на новый формат вещания. Как не попасть в их сети и что это такое - самый масштабный в мире проект цифровизации?

По-настоящему высокое качество телевещания, которое позволяет рассмотреть каждую деталь и расслышать каждый шорох. Так, как если бы зритель сам оказался по эту сторону экрана. Самое очевидное, но далеко не единственное преимущество цифрового ТВ. Совсем скоро в этом убедятся жители еще 20 российских регионов, передает "ТВ Центр".

Столичным жителям в этом плане повезло. Практически вся территория Москвы покрыта сетевыми кабелями. Они могут проводить как аналоговый, так и цифровой сигнал. А потому большинство зрителей даже не заметили, как их телевизоры автоматически переключились на новый формат вещания. Сегодня им доступны 50 цифровых телеканалов.

"Ничего не делал, продолжал смотреть, как и раньше, он перешел на цифру, как я понимаю, автоматически. В плане качества никаких проблем не возникло", - сообщил Олег Зайцев.

Проблем не возникнет у абонентов кабельного телевидения - а это 99% москвичей - спутникового и интернет-вещания. Последние и так уже смотрят цифру. А вот в Троицком и Новомосковском округах столицы, а также на подмосковных дачах телесигнал чаще всего эфирный.

"Достаточно посмотреть федеральные каналы. Если увидите букву "А", а москвичи её не увидят, но если вдруг вы увидите букву "А", то значит вы принимаете аналоговое телевидение. Если буквы "А" нет, а москвичи её не видят, это значит вы работаете на кабельном телевидении", - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

Избавиться от буквы "А", а вместе с ней и помех в эфире, проще простого. Для владельцев современных моделей, достаточно зайти в меню и настроить телевизор на приём цифровых каналов. Для более старых образцов, выпущенных до 2012 года, придётся приобрести специальную приставку. Ее можно купить в любом почтовом отделении или магазине бытовой техники. А вот доверять сомнительным продавцам, которые зачастую выдают себя за соцработников, не стоит.

"Мне звонили какие-то люди и предложили приставку в связи с переходом на цифру. Но я отказался. И, посмотрев сайт московского правительства mos.ru, еще раз убедился, посмотрев там информацию, что не нужно для новых телевизоров никаких приставок. Переход происходит автоматически", - сказал Зайцев.

Если вопросы все же остались, на них ответят специалисты горячей линии или сотрудники МФЦ. А при необходимости волонтеры сами подключат и настроят оборудование. Для этого нужно оставить персональную заявку. Истории про "коллективное переподключение" или "плановые работы" - байки мошенников. Льготным категориям граждан возместят и саму стоимость приставки: цена на такой декодер начинается от 800 рублей.

Российский проект цифровизации уже стал самым масштабным в мире. Вторая волна охватит 40 миллионов россиян - от жителей горных селений до заполярных широт. Вместе с цифрой зрители получат 20 бесплатных каналов даже там, где раньше принимали всего два-три. Полный переход на новый формат вещания запланирован на 3 июля.

Анна Пешехонова, Егор Миронов, Георгий Бабаян. "ТВ Центр".