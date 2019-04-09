В Москве прощаются с Георгием Данелией

У входа в Дом кино выстроилась огромная очередь

В Москве в Центральном доме кино во вторник прощаются с выдающимся режиссером Георгием Данелией, передает "ТВ Центр". Он скончался в минувший четверг после длительной болезни. Ему было 88 лет.

Картины Георгия Данелии миллионы людей узнают по первым кадрам и первым репликам героев. "Афоня", "Мимино" и "Осенний марафон" давно стали классикой советского кинематографа. А фильм "Я шагаю по Москве" принес режиссеру признание не только советских зрителей, он стал популярен в международном прокате. Фильм показали в Каннах. Картины мастера отмечены призами Берлинского и Венецианского кинофестивалей, а также почти всех российских кинофорумов. Среди государственных наград Георгия Данелии - два ордена "За заслуги перед Отечеством".

После смерти народного артиста его друзья и коллеги говорят об уходе целой эпохи. Почтить память Георгия Николаевича во вторник пришли сотни людей. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

"Этот человек оставил неизгладимый след для людей его поколения, моего поколения и вашего поколения. Я думаю, что его звезда не погаснет. Потому что он будет всегда вот светить нам", - сказал грузинский писатель и драматург Мира Братишвилли.

"Он был великим художником и ушел вслед за Марленом Хуциевым, его товарищем. Им есть о чем поговорить на том свете. Им, наверное, лучше, чем нам, немножко", - заявил театровед, телеведущий и общественный деятель Михаил Швыдкой.

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