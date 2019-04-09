Роскосмос и Ростех ответили на претензии ГП о крупных хищениях

В 2018 году в госкорпорациях было похищено более 1,6 миллиарда рублей

Госкорпорации "Роскосмос" и "Ростех" прокомментировали итоги проверок генеральной прокуратуры России.

Ведомства в один голос утверждают, что взаимодействуют с надзорным ведомством по вопросам хищений и сами находят немало нарушений.

В "Роскосмосе" предприняли "исчерпывающие меры" для наведения порядка в корпорации, в частности, на предприятиях ракетно-космической промышленности, пишет "Газета.Ru".

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что за минувший год в подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса" было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги выделялись на разработку новейшего вооружения и модернизацию производственной базы.