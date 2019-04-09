ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лидер Rammstein рассказал о романе с Лободой

10:45
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Тилль Линдеманн признался, что про их отношения очень много говорят

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн отреагировал на слухи о романе с певицей Светланой Лободой. Немецкого музыканта вынудили дать ответ дотошные журналисты.

Они задали ему прямой вопрос о связях с Лободой. Линдеманн не смутился и предпочел сохранить интригу, пишут Дни.ру.

"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", - сказал лидер Rammstein.

Тилль Линдеманн познакомился со Светланой Лободой в 2017 году на музыкальном фестивале в Баку. В мае прошлого года у певицы родилась дочь. По слухам, отцом ребенка является именно Линдеманн, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Осенью прошлого года Лобода попала в московскую больницу.  Линдеманн, который в этот момент находился на съемках клипа, бросил все и прилетел в российскую столицу, чтобы забрать певицу после выписки.

Главное сегодня
Певица Loboda
Певица Loboda
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.