Лидер Rammstein рассказал о романе с Лободой

Тилль Линдеманн признался, что про их отношения очень много говорят

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн отреагировал на слухи о романе с певицей Светланой Лободой. Немецкого музыканта вынудили дать ответ дотошные журналисты.

Они задали ему прямой вопрос о связях с Лободой. Линдеманн не смутился и предпочел сохранить интригу, пишут Дни.ру.

"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", - сказал лидер Rammstein.

Тилль Линдеманн познакомился со Светланой Лободой в 2017 году на музыкальном фестивале в Баку. В мае прошлого года у певицы родилась дочь. По слухам, отцом ребенка является именно Линдеманн, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Осенью прошлого года Лобода попала в московскую больницу. Линдеманн, который в этот момент находился на съемках клипа, бросил все и прилетел в российскую столицу, чтобы забрать певицу после выписки.