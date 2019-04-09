ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Он его уничтожает": Порошенко довел мать Зеленского до отчаяния

11:11
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Женщина попросила не считать ее сына "дебилом и дураком"

Мама Владимира Зеленского прокомментировала участие сына в выборах президента и ход президентской кампании. Римму Зеленскую журналисты поймали у входа в подъезд своего дома.

Петр Порошенко признался в пьянстве
Стала известна стоимость дебатов Зеленского и Порошенко
Дебаты Зеленского и Порошенко оказались под угрозой срыва

Женщина пожаловалась, что заболели и чувствует себя очень плохо из-за выборов. Грязь, которую выливают на ее сына, Римма Зеленская устала слушать. Владимира она назвала честным и порядочным парнем.

"То, что он заработал, он заработал своим трудом — деньги. Это же он не крал! Скажите, сколько можно поливать грязью человека? По этим всем каналам одну грязь только льют!" – пожаловалась мама кандидата в интервью телеканалу "Громадське".

По ее мнению, дискредитировать Владимира Зеленского выгодно только Петру Порошенко. Зеленская возмущена тем, что у действующего президента нет никакой культуры.

"Он же просто его уничтожает!" – воскликнула Римма Зеленская. Она напомнила, что ее сын юрист по образованию, а не артист.

"Он юрист! Неужели вы его считаете таким дебилом и дураком? Он всегда людям помогал, всегда принимал участие в школе. Можете даже классного руководителя спросить. Как можно так человека уничтожать?" — негодует мать Зеленского.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Наибольшее количество голосов набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Они продолжат борьбу за пост президента во втором туре, который назначен на 21 апреля.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Мама Владимира Зеленского
Мама Владимира Зеленского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.