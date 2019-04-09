"Он его уничтожает": Порошенко довел мать Зеленского до отчаяния

Женщина попросила не считать ее сына "дебилом и дураком"

Мама Владимира Зеленского прокомментировала участие сына в выборах президента и ход президентской кампании. Римму Зеленскую журналисты поймали у входа в подъезд своего дома.

Женщина пожаловалась, что заболели и чувствует себя очень плохо из-за выборов. Грязь, которую выливают на ее сына, Римма Зеленская устала слушать. Владимира она назвала честным и порядочным парнем.

"То, что он заработал, он заработал своим трудом — деньги. Это же он не крал! Скажите, сколько можно поливать грязью человека? По этим всем каналам одну грязь только льют!" – пожаловалась мама кандидата в интервью телеканалу "Громадське".

По ее мнению, дискредитировать Владимира Зеленского выгодно только Петру Порошенко. Зеленская возмущена тем, что у действующего президента нет никакой культуры.

"Он же просто его уничтожает!" – воскликнула Римма Зеленская. Она напомнила, что ее сын юрист по образованию, а не артист.

"Он юрист! Неужели вы его считаете таким дебилом и дураком? Он всегда людям помогал, всегда принимал участие в школе. Можете даже классного руководителя спросить. Как можно так человека уничтожать?" — негодует мать Зеленского.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Наибольшее количество голосов набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Они продолжат борьбу за пост президента во втором туре, который назначен на 21 апреля.