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В Митине по просьбам жителей построят новые соцобъекты

11:29
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Там появятся поликлиника, школа и детский сад

Проект застройки кварталов реновации поселка Новобратцевский в Митине будет изменен по просьбе местных жителей. Там появятся новые объекты социальной инфраструктуры и единая сеть парков.

Обновленный проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Сохранится действующий детский садик, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Кроме того, проектировщики связали в единое целое новые кварталы с улицами и территориями, которые граничат с Тушинским и Митинским парками. Благоустройства ждет участок реки Сходня.

Для удобства жителей района будет реконструировано Путилковское шоссе — проезжую часть расширят, появится одноуровневая развязка. Также для транспортного обслуживания новых кварталов будет проложена сеть внутриквартальных проездов. 

Общая площадь территории в границах проекта планировки составляет более 21 гектара. На ней располагаются 14 зданий, вошедших в программу реновации. 

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