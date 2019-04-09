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"Он помогал всем нам жить": что говорят на прощании с Данелией

11:44
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Режиссер давал шанс на то, что может быть лучше

В московском Доме кино прощаются с Георгием Данелией. Проводить великого режиссера пришли сотни людей. Одним из первых на траурное мероприятие прибыл бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

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В беседе с корреспондентом "ТВ Центра" он рассказал, что Георгий Данелия не был утешителем, но давал всем надежду.

"Он жил в разных предлагаемых обстоятельствах. Но он всегда был человеком, который помогал всем нам жить. Думаю, это главные качества его фильмов. Он давал нам шанс на то, что может быть лучше, человечнее. Что мир вокруг может устроиться таим образом, что в нем будет тепло и хорошо жить", - сказал Швыдкой.

Он добавил, что Данелия ушел вслед за Марленом Хуциевым. "Им есть о чем поговорить на том свете. Им, наверное, немножко лучше чем нам", - добавил Швыдкой.

Георгий Данелия умер 4 апреля в Москве от остановки сердца. Ему было 88 лет. Последние месяцы режиссер находился в больнице — в феврале его госпитализировали с эмфиземой легких, а затем на время ввели в состояние искусственной комы.

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