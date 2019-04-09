В Израиле проходят парламентские выборы. Устоит ли Нетаньяху?

За места борются четыре десятка объединений

В Израиле проходят парламентские выборы. За места в законодательном органе борются около 40 политических объединений. Главный вопрос - сохранит ли свой пост - действующий премьер Биньямин Нетаньяху, передает "ТВ Центр".

Поскольку Израиль - парламентская республика, Кнессет является верховным органом власти. После выборов будет сформировано новое правительство, а также назначен премьер-министр. Основные претенденты на победу - партия "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху, и политический блок "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца. Ранее он занимал должность начальника Генштаба страны.

За всю историю выборов в современном Израиле ни одна партия не смогла получить парламентское большинство. Как ожидается, после результатов голосования будет решаться вопрос о формировании правительственной коалиции.