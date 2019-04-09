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Порошенко и Зеленский получили обидные прозвища

12:14
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Кандидатов в президенты упрекнули в том, что они могут состязаться только анализами

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского "политическими пигмеями". Новое прозвище Зе и Пети-Рошена прозвучало на заседании Верховной рады.

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Ляшко отметил, что его команда не поддержит ни одного из кандидатов в президенты. По словам Ляшко, претенденты на главный пост превратили политическую борьбу в цирк и профанацию.

"Мы удивляемся, почему мы так живем, почему не видим перспективы. Потому что измельчали эти кандидаты. Потому что это пигмеи, которые соревноваться могут только анализами", - сказал он (цитата по ТАСС).

В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил о создании межфракционного объединения "За следующего президента Украины Владимира Зеленского". Как ожидается, его члены будут препятствовать вмешательству в избирательный процесс со стороны "шоколадного короля".

На Украине активно обсуждают вчерашнее выступление действующего президента. Порошенко в очередной раз сменил риторику и объявил себя русскоговорящим. Кроме того, он рассказал, когда его жена Марина видела его пьяным.

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