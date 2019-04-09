Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют досрочно

Дату и время назвал мэр Москвы Сергей Собянин

Все станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро откроют досрочно во вторник с 14:00. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

"На Таганско-Краснопресненской линии мосметро с 14:00 будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. Волгоградка и Рязанка завтра с утра будут работать в штатном режиме", - написал мэр Москвы.

Участок фиолетовой ветки московского метро закрыли 6 апреля для проходки тоннеля новой Некрасовской линии, который близко прилегает к действующей ветке.

Ранее для обеспечения приоритетного проезда компенсационных автобусов в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменилась схема движения транспорта. Проезд по ряду улиц в эти дни закрыт.

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