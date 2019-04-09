Порошенко намекнул на возможность ракетного удара по Москве

Украина создала новая суперракету, которая якобы способна преодолеть тысячу километров

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании высокоточной крылатой ракеты с радиусом поражения более тысячи километров.

Новая ракета, созданная украинскими специалистами, успешно прошла испытания. Однако пока армия не может воспользоваться смертоносным оружием, "поскольку после сдачи крылатых ракет в 1990-е годы в стране осталось немного операторов подобных комплексов". Сейчас военные только учатся обращаться с суперракетой, признал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Отметим, что расстояние от Киева до Москвы, если двигаться по прямой, составляет 756 километров. Таким образом, Петр Порошенко, которого 21 апреля ждет второй тур президентских выборов, фактически намекнул на возможность ракетного удара по российской столице.

Недавно украинский президент сообщил, что в скором времени Вооруженные силы страны начнут испытания нового ракетного комплекса "Нептун". Противокорабельная ракета "Нептун", разработанная киевским КБ "Луч" на основе советской ракеты Х-35, может поражать цель на расстоянии около трехсот километров. Как подчеркнул Юрий Бирюков, советник Порошенко, эта ракета может уничтожить объекты в Севастопольской бухте, поэтому "россияне нервничают".

Ряд экспертов сомневается в способности Украины самостоятельно создавать высокотехнологичное оружие. Так, например, военный эксперт Игорь Коротченко говорил, что Киев в основном пытается выдать старые советские разработки за новое оружие. По его словам, оборонно-промышленный комплекс Украины "деградирует, а поэтому не может сегодня производить какие-либо новые образцы".