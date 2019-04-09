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Кокорин и Мамаев явились в суд с личными вещами (видео)

12:49
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Видимо, футболисты рассчитывают, что их отпустят

В Пресненском районном суде Москвы начался суд над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые уже шесть месяцев провели в СИЗО.

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Форвард "Зенита" и бывший полузащитник "Краснодара" приехали на заседание с личными вещами. Видимо, футболисты рассчитывают, что их отпустят. Есть также версия, что в рюкзаках лежат материалы дела и сухой паек. Также под конвоем и с вещами приехали другие фигуранты уголовного дела  - Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Поддержать Кокорина пришли его жена Дарья Валитова и его мать Светлана. Ожидается, что следователь  сначала зачитает суть обвинительного заключения, а после начнется допрос потерпевших и свидетелей – их 45, пишет "Газета.Ru".

Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года и помещены под стражу. Это произошло после того, как они поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы. В результате пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук, а также начальник департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.

Сейчас Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО "Бутырка". Ранее суд постановил продлить им меру пресечения до 25 сентября.

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