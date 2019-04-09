Данелия перед смертью написал свой последний сценарий

По словам друзей режиссера, он создал удивительный мир

Незадолго до своей смерти Георгий Данелия написал последний сценарий, рассказал друг семьи, фотограф Юрий Рост в Доме Кино, передает ТВЦ.RU. Там во вторник прощаются с режиссером.

По его словам, Данелия сопротивлялся до последней минуты, поскольку любил жизнь, любил и ошибаться. Друзья до последнего дня не покидали режиссера. Рост заметил, что Данелию очень любили.

Последний сценарий режиссер написал в январе. Он небольшой по объему, поведал Рост. Говоря о фильмах Данелии, фотограф отметил, что тот создал невероятны мир.

"Невероятной силы обаяния, нежности, все его фильмы трагические, и одновременно это свет, это надежда, это протянутая рука. Кроме благодарности и необыкновенного чувства потери я не испытываю ничего. Он меня обогатил, обогатил нас всех, он дал нам возможность почувствовать в себе человека и увидеть вокруг себя людей", - сказал Рост.

Георгий Данелия умер 4 апреля в Москве от остановки сердца. Ему было 88 лет. Последние месяцы режиссер находился в больнице — в феврале его госпитализировали с эмфиземой легких, а затем на время ввели в состояние искусственной комы. Похоронят великого режиссера на Новодевичьем кладбище Москвы.