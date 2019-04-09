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Путин прибыл в Петербург на Арктический форум

13:20
  • вторник
  • 09 апреля 2019

У президента запланированы переговоры с главами Финляндии, Норвегии и Швеции

Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в Арктическом форуме. Президент проведет в северной столице ряд встреч. 9 апреля президент России у него запланированы встречи с главами Швеции, Финляндии и Норвегии, а 10 апреля – с лидером Исландии.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Подробнее о форуме смотрите в репортаже "ТВ Центра".

Ранее, выступая на сессии Арктического форума, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.

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