Путин прибыл в Петербург на Арктический форум

У президента запланированы переговоры с главами Финляндии, Норвегии и Швеции

Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в Арктическом форуме. Президент проведет в северной столице ряд встреч. 9 апреля президент России у него запланированы встречи с главами Швеции, Финляндии и Норвегии, а 10 апреля – с лидером Исландии.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Подробнее о форуме смотрите в репортаже "ТВ Центра".

Ранее, выступая на сессии Арктического форума, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.