Путин на встрече с Ниинистё оценил поведение финских туристов

Российский лидер начал работу на Арктическом форуме со встречи с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Переговоры прошли в Санкт-Петербурге. Лидеры прибыли в северную столицу для участия в V Международном форуме "Арктика - территория диалога".

Начиная переговоры с Ниинистё, Путин обратил внимание на тот факт, что Финляндия сейчас возглавляет Арктический совет и "многое сделала". "В двустороннем плане отношения тоже развиваются поступательно", - отметил глава российского государства. По его мнению, развитие отношений двух стран "сказывается и на товарообороте". Путин признался, что рад новой встрече с Саули Ниинистё, передает ТАСС.

Глава Финляндии в ответ назвал отношения двух стран добрососедскими и сообщил, что Санкт-Петербург является первым городом по посещаемости финскими туристами на территории России.

"Мне вспомнились ваши слова, произнесённые несколько лет назад, когда я говорил о том, что в Хельсинки приезжает очень много российских туристов. Вы тогда выразили надежду, что они умеют себя вести. Наверное, сейчас я могу сказать тоже самое. Надеюсь, что финские туристы ведут себя правильно", - сказал финский лидер.

"Нормально, туристы себя ведут нормально, закусывают, так что всё хорошо", - ответил президент России. "Так и надо!" – согласился Ниинистё.