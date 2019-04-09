Бывший муж Началовой остался без денег

Евгений Алдонин неудачно вложился в банк

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин лишился полутора миллиона долларов, неудачно вложившись в банковский бизнес по совету друга. Дело обещало быть прибыльным, но вскоре владельцы банка исчезли.

Футболист вложил полтора миллиона долларов в один из столичных банков. Туда его привел бывший футболист "Локомотива" Руслан Пименов, который знал одного из руководителей финансовой организации, пишет EG.RU. Инвесторам обещали до 40% годовых. По данным "Экспресс-газеты", помимо Алдонина, в банке также хранили свои сбережения Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Ролан Гусев и другие российские спортсмены.

Поначалу проценты они действительно получали. Но спустя некоторое время владельцы банка исчезли вместе с деньгами.

"Обманули многих. Среди них были и другие футболисты, в разное время игравшие за сборную России. Мы с ребятами обратились в суд", - рассказывает сам Евгений Алдонин.

В прошлом году совладелец банка был задержан в Москве. Несколько лет он скрывался под другим именем. Однако своих денег футболисты пока не получили.

Евгений Алдонин и Юлия Началова поженились в 2006 году. В браке у них родилась дочь Вера. Спустя пять лет пара распалась. Алдонин оставил дочери четырехкомнатную квартиру, которую в 2015 году Началова продала своему третьему мужу Александру Фролову. За половину доли хоккеист заплатил певице 20 миллионов рублей. Позднее Началова заявила, что денег не получала и подала в суд.