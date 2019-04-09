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Дочь Назарбаева приняла решение по участию в президентских выборах

13:37
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Внеочередные выборы главы государства состоятся 9 июня

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не будет баллотироваться в президенты страны.

Об этом сообщила ее помощница Сауле Мустафаева. На данный момент 55-летняя Назарбаева занимает должность председателя Сената Казахстана.

Возглавлявший почти 30 лет Казахстан Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства 19 марта. На следующий день глава Сената Казастана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны до внеочередных выборов. 9 апреля стало известно, что они состоятся через два месяца – 9 июня.

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