Дочь Назарбаева приняла решение по участию в президентских выборах

Внеочередные выборы главы государства состоятся 9 июня

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не будет баллотироваться в президенты страны.

Об этом сообщила ее помощница Сауле Мустафаева. На данный момент 55-летняя Назарбаева занимает должность председателя Сената Казахстана.

Возглавлявший почти 30 лет Казахстан Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства 19 марта. На следующий день глава Сената Казастана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны до внеочередных выборов. 9 апреля стало известно, что они состоятся через два месяца – 9 июня.