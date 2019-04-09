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Ветеранам ВОВ станут платить больше

14:49
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Госдума приняла в I чтении проект о повышении пенсий ветеранам

С 1 мая пенсии участников Великой Отечественной войны могут вырасти в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц. Госдума приняла в I чтении законопроект, который меняет механизм расчета данных выплат, передает "ТВ Центр".

Они исчисляются на основе оклада соответствующих категорий военнослужащих и сейчас составляют около 70% от него. Новый законопроект предусматривает отмену этого ограничения и повышение пенсий до 100% от оклада. Увеличение коснется тех, кто служил в частях и штабах действующей армии в период Великой Отечественной, партизанов и разведчиков, а также награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и инвалидов с детства из-за ранений, полученных в тот же период.

"Реализация законопроекта позволит повысить пенсии военных пенсионеров-участников войны в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц, что с учетом особых заслуг данной категории ветеранов перед Отечеством, их возраста и состояния здоровья имеет большое социальное значение", - сказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

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