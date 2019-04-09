В Москве проводили аплодисментами Георгия Данелию

Коллеги называют режиссера великим и гениальным художником

Во вторник в Москве простились с Георгием Данелием - легендарным режиссёром, сценаристом и актёром. "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Не горюй!" - его картины становились любимыми сразу. Ведь в них было так много искренности, мудрости, а ещё - юмора, тонкого и немного грустного. Мастер работал до последнего дня, отмечает "ТВ Центр".

Найти слова сегодня так трудно. Последняя встреча. С Георгием Николаевичем прощаются в Доме кино. С самого утра здесь так много людей. С режиссером прощаются его родные, друзья. Его актеры и его зрители.

- Большая утрата, то, что уходят такие люди. Это целая эпоха. Я думаю, сегодня, мало, кто может в принципе повторить, что он делал.

- Как же надо прожить так, чтобы тебя все любили. Это он сумел. Он большой мастер. Большой Художник и большой человек.

Мастер трагикомедии и даже нового для того времени жанра лирической комедии. Гениальный художник снимал фильмы "на все времена" и в любое время.

"Он тихо, как будто он создал картину нашей жизни. Такую невеселую, не оптимистическую. Но, безусловно, картину, которая оставляет все-таки выход. И этот выход он предлагает нам искать в себе", - сказал фотограф, публицист Юрий Рост.

"Он всегда был человеком, который помогал всем нам жить. Я думаю, это самое важное качество его фильмов", - заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Есть картины, которые ни на что не похожи. Вы отрежьте титры у фильмов Данелии. Все равно поймете, что это снимал Георгий Николаевич Данелия. Это видно. Это свойство, действительно, великих художников", - прокомментировал режиссер Карен Шахназаров.

Спустя много лет Георгий Николаевич в своем "Безбилетном пассажире" напишет, что он не снял всего, что хотел. А хотел и делал много. Режиссер, постановщик, сценарист. На съемочной площадке примерял многие роли, но в кино себе отводил скромное место – только эпизодические роли.

Судьба режиссера была непростой, но он никогда ни о чем не жалел и этим был похож на своих героев.

Сердце Георгия Данелия остановилось 4 апреля после тяжелой болезни. Проводили Георгия Николаевича в последний путь продолжительными аплодисментами.

Елена Макарова, Юлия Степина и Дина Смохина. "ТВ Центр".