Кокорин и Мамаев частично признали свою вину

В суде начались слушания дела футболистов по существу

В Пресненском суде Москвы началось слушание по существу дела о драках с участием футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их приятелей. По делу заявлено 45 свидетелей, так что процесс будет явно не быстрым.

Несколько десятков съёмочных групп, журналистов, в Пресненском суде: к делу Кокорина и Мамаева особый интерес, поскольку это первое рассмотрение дела по существу.

Заседание началось с опозданием больше чем на час. Всех четыре фигурантов приставы завели в зал. Журналистам удалось задать несколько коротких вопросов.

— Собираетесь играть дальше в футбол, профессионально ?

— Давайте сначала выйдем и потом посмотрим.

Кокорин, его младший брат, их друг Александр Протасовицкий лица не прятали, спокойно общались между собой. А вот Мамаев вел себя более сдержанно, чем, скажем, на прошлом заседании, где многие ожидали, что их могут отпустить под домашний арест. Но суд решил иначе, футболистов оставили под стражей до 25 сентября. Видно как это повлияло на их настроение.

Впрочем, Адвокат Павла Мамаева рассказал, что была подана апелляция на продление срока ареста. Так или иначе, заседание началось с оглашения обвинительного заключения.

На данный момент футболистам были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статьям Уголовного кодекса "Побои" и "Хулиганство". По данным следствия, в начале октября прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий сначала на улице избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

В СИЗО футболисты находятся уже полгода. Что качается сегодняшнего заседания, после того как будет оглашён текст обвинения, зашита выскажет своё к нему отношение. Дальше будет определяться порядок исследования доказательств.