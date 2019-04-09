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Подари жизнь: на лечение Вики Парфентьевой собрали почти 2,5 млн рублей

15:20
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Денег удалось собрать больше, чем требовалось, поэтому фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям

Почти два с половиной миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря вам, зрителям нашего канала, на лечение двухлетней Вики Парфентьевой. Накануне "ТВ Центр" сообщил, что девочке срочно нужна помощь.

Ребёнок страдает редким генетическим заболеванием - организм не вырабатывает естественный иммунитет. Любой вирус для Вики - смертельно опасен. Необходима пересадка костного мозга. Донора уже нашли, в Германии, но за процедуру его поиска и активации необходимо заплатить почти два миллиона рублей.

Таких средств у родителей Вики нет. Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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