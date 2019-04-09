На "Иранскую конференцию" в Театр наций собрали звездный состав

В Театре Наций - премьера спектакля по новой пьесе Ивана Вырыпаева

В Театре наций во вторник - премьера спектакля "Иранская конференция". Актёрский состав в этой постановке звёздный. Выходят известные артисты на сцену для того , чтобы устами своих персонажей поговорить о проблемах Ближнего Востока и всего человечества. Руководитель театра Евгений Миронов назвал спектакль "катастрофически" актуальным.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александры Сергомасовой.