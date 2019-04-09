Мать 4 детей-маугли из Мытищ стала фигуранткой уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери детей

Четырёх малолетних детей обнаружили в захламлённой квартире в Мытищах. Следственный комитет Московской области начал доследственную проверку, передает "ТВ Центр".

В правоохранительные органы обратились соседи, которые долго не видели малышей. Когда полицейские квартиру открыли, обнаружили детей в возрасте от двух до восьми лет в антисанитарных условиях. Выяснилось, что у детей не было свидетельства о рождении, они никогда не посещали поликлинику, детский сад и школу. При этом внешне они выглядели вполне ухоженными. Органы опеки и попечительства Московской области были вынуждены временно ребят забрать и поместить в социальные учреждения. Ранее никаких сигналов об этой семье не поступало.

"Если предположить, что там было бы все так плохо много лет назад, да, мы же понимаем, что граждане все равно бы сообщили. Может быть, у мамы какой-то кризис произошел, может быть, депрессивное состояние, будем с этим разбираться. Но никаких жестких мер на сегодня мы предпринимать не собираемся", - заявила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Мытищи Светлана Фильченкова.

"Отделом дознания межмуниципального управления МВД России "Мытищенское" в отношении матери четырех детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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