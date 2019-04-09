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"Цыплята" для Порошенко: элитный отряд США перебрасывают на Украину

14:03
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Украинских военных будут обучать десантники, которых за глаза называют "Задыхающимися цыплятами"

Украинский посол в США Валерий Чалый сообщил о скором прибытии в украинский город Яворов американской воздушно-десантной дивизии. 

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"В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал Валерий Чалый в своем Facebook, отметив, что эту элитную дивизию официально называют "Кричащими орлами" (от английского Screaming Eagles). 

Отметим, что 101-ю воздушно-десантную дивизию США сформировали в 1942 году. Она выполняла задания во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и других странах. У дивизии есть несколько неофициальных названий, в том числе "Задыхающиеся цыплята". 

Валерий Чалый также сообщил, что недавно он говорил с президентом США Дональдом Трампом о военно-стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона. При этом украинский дипломат не преминул сделать комплимент генералу Марку Милли, которого Трамп в декабре назначил главой Объединенного комитета начальников штабов. По словам посла, это отважный и опытный военный. "Убедился - этот боевой генерал слов на ветер не бросает", - заявил Чалый. 

Яворовский полигон на Львовщине активно используют для обучения солдат и офицеров ВСУ. Украинские военные перенимают опыт у американских, канадских, польских и литовских инструкторов. В марте этого года стало известно, что инструкторы семи стран НАТО приедут во Львовскую область, чтобы обучать украинцев воевать по стандартам Североатлантического альянса. 

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