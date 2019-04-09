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Сын Хворостовского вырос копией отца

14:09
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Мальчик заметно возмужал за последние 1,5 года

В Instagram вдовы Дмитрия Хворостовского появилась фотография повзрослевшего сына покойного оперного певца – 15-летнего Максима Хворостовского.

 

Пользователи социальной сети отметили внешнее сходство отца с сыном, взрослость и мужественность мальчика. "Такой же красавец, как и папа!", "Максим возмужал, достойный сын своих родителей", "Красавец, благородное и доброе лицо", - посыпались комментарии.

У Дмитрия Хворостовского пятеро детей, напоминает kp.ru ("Комсомольская правда"). В первом браке со Светланой Хворостовской у него родились близнецы: дочь Александра (1996 год) и сын Данила (1996 год). Также певец удочерил ребенка Светланы от первого брака – Марию (1982 год). Во втором браке с оперной певицей Флоранс Илли-Хворостовской родились сын Максим (2003 год) и дочь Нина (2007 год).  

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет. Долгое время певец боролся с онкологическим заболеванием.

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Оперный певец Дмитрий Хворостовский
Максим Хворостовский
Максим Хворостовский
Максим Хворостовский в 2017 году
Максим Хворостовский в 2017 году
Сын Д. Хворостовского Максим, вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина (слева направо)
Сын Д. Хворостовского Максим, вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина (слева направо)
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