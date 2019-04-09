Сын Хворостовского вырос копией отца

Мальчик заметно возмужал за последние 1,5 года

В Instagram вдовы Дмитрия Хворостовского появилась фотография повзрослевшего сына покойного оперного певца – 15-летнего Максима Хворостовского.

Пользователи социальной сети отметили внешнее сходство отца с сыном, взрослость и мужественность мальчика. "Такой же красавец, как и папа!", "Максим возмужал, достойный сын своих родителей", "Красавец, благородное и доброе лицо", - посыпались комментарии.

У Дмитрия Хворостовского пятеро детей, напоминает kp.ru ("Комсомольская правда"). В первом браке со Светланой Хворостовской у него родились близнецы: дочь Александра (1996 год) и сын Данила (1996 год). Также певец удочерил ребенка Светланы от первого брака – Марию (1982 год). Во втором браке с оперной певицей Флоранс Илли-Хворостовской родились сын Максим (2003 год) и дочь Нина (2007 год).

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет. Долгое время певец боролся с онкологическим заболеванием.